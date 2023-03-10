Тевес: когда Месси бил пенальти в финале ЧМ, я сказал: «У этого парня стальные нервы»

Бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес рассказал о своих эмоциях от пенальти Лионеля Месси в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре с Францией (3:3, 4:2 пен.).

«Когда Месси злится… Он многого добился благодаря этому. В сборной Аргентины мы просили его стать лидером, когда он был ещё мальчиком, у него ничего не вышло, он только начинал свою карьеру. Тяжело быть лидером в 19 лет.

Когда он бил пенальти в финале, я был удивлён… Я стоял, нервно ходил из стороны в сторону, а он собирался вот так пробить пенальти… Я сказал: «У этого парня стальные нервы». Потому что пенальти в такой ситуации… Если вы задумаетесь об этом хотя бы на секунду, то промахнётесь. Одна секунда — и вы бьёте мимо», — приводит слова Тевеса ESPN AR.

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