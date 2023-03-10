«Денег не было, людям не платили. Хаос полный!» Израильский агент — о футболе СССР 1990-х

Один из первых футбольных агентов в СССР Яков Гершензон рассказал, как организовывал первые трансферы из страны в Европу.

«Положение в стране и мире было непростое: большой Советский Союз постепенно распадался, и никто не мог нормально устроиться на Западе. Денег не было, людям не платили. Хаос полный! Но нам это в итоге оказалось на руку. Я за 10 лет, с 1990 по 2000 год, перевёз в Израиль человек 30 из России, Украины, Беларуси, Узбекистана и других республик», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Якову Гершензону 87 лет. Он более 25 лет являлся помощником знаменитого футбольного агента Пини Захави.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»: