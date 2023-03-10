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Агент: для ведущих игроков РПЛ $ 20 тыс. в месяц — не зарплата. Поэтому не хотят в Израиль

Агент: для ведущих игроков РПЛ $ 20 тыс. в месяц — не зарплата. Поэтому не хотят в Израиль
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Известный израильский агент Яков Гершензон высказал мнение, почему в последние годы российские футболисты не переходили в израильские клубы.

«Потому что футбол в России, на Украине и на всём постсоветском пространстве наладился. А в чемпионате Израиля уровень зарплат с 1990-х не так существенно поднялся. Если тогда хорошему футболисту платили $ 5 тысяч в месяц, то сейчас платят 15 тысяч. У единиц зарплата доходит до 20 тысяч. Для сильного игрока из той же РПЛ это не зарплата. Поэтому Израиль им и не был интересен, никто не хотел сюда ехать. В последний год ситуация изменилась: снова появились русские, украинцы, белорусы, казахи», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»:

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