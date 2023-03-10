Бушманов: «Спартак» будет по-хорошему злым в матче с «Факелом»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут на своём поле воронежский «Факел». Игра состоится 11 марта на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.
«Задача «Спартака» в матче с «Факелом» — набрать три очка. Крупно выиграть или нет – не так важно. Думаю, «Спартак» будет по-хорошему злым из-за того, что случилось в матче с «Уралом». Что касается мотивации у футболистов красно-белых, она должна быть всегда. Мотивация будет у футболистов «Спартака». В любом случае в команде сейчас правильный настрой. Игроки и тренер говорят, что они идут от игры к игре. В таблицу надо будет смотреть ближе к финишу чемпионата», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».
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