Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Сочи — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петржела: я бы не сказал, что российские судьи слабые. Всё дело в человеческом факторе

Петржела: я бы не сказал, что российские судьи слабые. Всё дело в человеческом факторе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о российских арбитрах. Специалист считает, что местные судьи не слабые, а такие же, как и в других чемпионатах. По мнению Петржелы, причина судейских ошибок заключается в человеческом факторе.

«Эта проблема существует во всём мире, в Чехии VAR тоже не помогает, а скорее наоборот. Всё дело в людях, в человеческом факторе. Я бы не сказал, что российские судьи слабые. Они нормальные, как и везде. В Чехии тоже в каждом туре есть проблемы с судейством», — приводит слова Властимила Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, в 18-м туре РПЛ произошёл новый судейский скандал. Арбитр Виталий Мешков не засчитал чистый гол «Спартака» в ворота «Урала» из-за того, что поторопился и дал свисток раньше времени. После этой ошибки Мешков не получил назначения на 19-й тур чемпионата.

Новость по теме
Якубко: в РПЛ есть VAR и много камер, но всё равно судьи ошибаются. Не понимаю, почему так
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023