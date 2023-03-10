Петржела: я бы не сказал, что российские судьи слабые. Всё дело в человеческом факторе

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о российских арбитрах. Специалист считает, что местные судьи не слабые, а такие же, как и в других чемпионатах. По мнению Петржелы, причина судейских ошибок заключается в человеческом факторе.
«Эта проблема существует во всём мире, в Чехии VAR тоже не помогает, а скорее наоборот. Всё дело в людях, в человеческом факторе. Я бы не сказал, что российские судьи слабые. Они нормальные, как и везде. В Чехии тоже в каждом туре есть проблемы с судейством», — приводит слова Властимила Петржелы «РБ Спорт».
Напомним, в 18-м туре РПЛ произошёл новый судейский скандал. Арбитр Виталий Мешков не засчитал чистый гол «Спартака» в ворота «Урала» из-за того, что поторопился и дал свисток раньше времени. После этой ошибки Мешков не получил назначения на 19-й тур чемпионата.
- 10 марта 2023
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