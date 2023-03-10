Агент: Абрамовича с «Челси» поддержало правительство России. Им нужен был выход в Европу

Известный израильский агент Яков Гершензон высказался о покупке английского «Челси» Романом Абрамовичем в 2003 году.
«Его поддерживали правительство и два президента России. Им нужен был выход в Европу. А Лондон — это был пик с точки зрения престижа. Для всех. И Абрамович всё сделал как следует. Он себе (или ему кто-то) поставил цель выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии — и добился её. Большой футбол — это политика.
Я допускаю, что ему не мешали, а, наоборот, поддержали. Думаю, Абрамович сам бы не мог решиться на такое дело. Это вопрос миллиардов. Но его сильно поддержали, и ему было легко работать. Но и российскому футболу сколько пользы Роман принёс — оплачивал контракт главного тренера сборной, построил в Тольятти одну из лучших на тот момент академий в Европе. Помогал ЦСКА, олимпийской команде… Да кому он только не помогал!» — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»:
- 10 марта 2023
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