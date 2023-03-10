Гунько: чемпионская интрига в РПЛ умерла. Думаю, «Зенит» — чемпион

Бывший тренер «Спартака», ныне возглавляющий армянский «Урарту», Дмитрий Гунько считает, что судьба чемпионской гонки в Российской Премьер-Лиге уже предрешена. По мнению Гунько, чемпионом страны в очередной раз станет «Зенит», а остальным командам необходимо всё равно находить мотивацию и играть, даже несмотря на отсутствие еврокубков.
«Чемпионская интрига, на мой взгляд, умерла. По игре с «Урарту» я бы о «Зените» не судил, на предсезонном сборе они играли в разных сочетаниях. Я думаю, «Зенит» — чемпион.
Зачем тогда остальным играть в футбол без еврокубков? Повышать своё мастерство, находить мотивацию. Думаю, у любого спортсмена должна быть мотивация выходить и играть», — приводит слова Дмитрия Гунько «РБ Спорт».
Напомним, после 18 сыгранных туров турнирную таблицу РПЛ сезона-2022/2023 возглавляет «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 45 очков — это на восемь очков больше, чем у ближайшего преследователя, московского «Спартака».
- 10 марта 2023
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