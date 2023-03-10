L'Equipe: Неймар перенёс операцию на правом колене в Дохе

Бразильский нападающий французского «ПСЖ» Неймар перенёс операцию на правом колене утром сегодня, 10 марта, в Дохе, Катар. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Напомним, ранее стало известно, что из-за тяжёлой травмы правого колена, полученной Неймаром в одном из матчей французской Лиги 1, бразильский нападающий пропустит около трёх-четырёх месяцев и больше не сыграет за «ПСЖ» в текущем сезоне, что подтвердил главный тренер парижан Кристоф Галтье.

В текущем сезоне 31-летний Неймар сыграл за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, в которых смог отметиться 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт бразильского футболиста с ведущим клубом Франции рассчитан до лета 2025 года.

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