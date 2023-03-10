Алдонин: не думаю, что на матче Россия — Ирак будет аншлаг

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин высказался о предстоящем товарищеском матче национальных команд России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Кроме того, 23 марта россияне сыграют со сборной Ирана в Тегеране.

«Прекрасно, что сборная сыграет у нас в стране. У болельщиков будет возможность её посмотреть. Характер матча товарищеский, но давно уже соскучились по играм сборной. Думаю, что все болельщики, кто по-настоящему любит футбол, с удовольствием придут поддержать сборную.

«Газпром Арена» в Петербурге – это удачный выбор? Это одна из лучших арен, если не лучшая. Мне кажется, что этот выбор более чем нормальный. Не думаю, что на матче будет аншлаг. Вот если бы за что-то играли, а так это товарищеский матч. Очень хочется, чтобы болельщиков было как можно больше. С одной стороны, их ограничивал Fan ID. Этот протест. С другой стороны, сейчас многие соскучились по матчам сборной и с удовольствием придут.

Думаю, что независимо от того, где пройдёт матч, эксперименты в составе сборной России будут. Сейчас самое лучшее время для них. Понятно, что болельщикам хочется увидеть сильнейший состав и безоговорочно крупную победу. Но самое главное — дать возможность молодым игрокам, на которых обратили внимание, почувствовать игровую практику. Соперник, наверное, не из разряда топ. Тем не менее, как показывает практика, это хороший опыт для любого сборника, который попал в состав впервые или был там считаное количество раз, и пища для размышлений для тренеров», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».