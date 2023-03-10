Сёмин: очень нравится, как играет Жоау Мариу. Выступая за «Локо», он принёс большую пользу

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил выступления полузащитника Жоау Мариу в португальской «Бенфике».
«Я слежу за Жоау Мариу, так как слежу за всеми интересными матчами Лиги чемпионов и Лиги Европы. Жоау Мариу просто молодец! Во-первых, он принёс большую пользу, выступая в РПЛ за «Локомотив». На его мастерстве учились молодые игроки. Он действительно ярко выглядит в «Бенфике». Тем более что в «Бенфике» не так просто играть в стартовом составе и показывать себя с самой наилучшей стороны. Мне очень нравится, как играет Жоау Мариу. Удачи ему!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Мариу в текущем сезоне провёл 38 матчей за «Бенфику», в которых отметился 20 голами и 10 результативными передачами.
- 10 марта 2023
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