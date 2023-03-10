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Израильский агент: официантка так разволновалась, что пролила суп Яшину на брюки

Израильский агент: официантка так разволновалась, что пролила суп Яшину на брюки
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Известный израильский агент Яков Гершензон рассказал, каким человеком был прославленный советский вратарь Лев Яшин.

«Ты не представляешь, какой это был человек! Я много о нём читал, но в жизни он оказался совсем другим. Расскажу одну историю: мы сидели в ресторане в центре Тель-Авива, обедали. Яшин с Валентиной и я с женой. Обслуживала русскоязычная официантка — девушка из Москвы. Она так разволновалась, увидев легенду футбола, что пролила суп Яшину на брюки. Как они все перепугались — для них это было ЧП страшное! А Яшин спокойно сказал: «Не переживайте, всё в порядке. Не наказывайте девушку», — сказал Гершензон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Яковом Гершензоном читайте на «Чемпионате»:

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