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Дюрица: отстранение России — несправедливое решение. Его приняли, чтобы всем угодить

Дюрица: отстранение России — несправедливое решение. Его приняли, чтобы всем угодить
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Бывший защитник сборной Словакии и «Локомотива» Ян Дюрица высказался по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. По мнению футболиста, это несправедливое решение, которое не имеет ничего общего с принципами фэйр-плей.

«Отстранение российских клубов от еврокубков — несправедливое решение. Его быстро приняли, чтобы всем угодить, а теперь УЕФА и ФИФА понятия не имеют, что делать с этой ситуацией. Эта инициатива со стороны футбольных руководителей полностью разваливает принципы фэйр-плей.

Как можно говорить о честной игре, когда вы не даёте играть целому поколению футболистов? Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. У команд теперь меньше мотивации бороться за места вне тройки призёров. Россию надо возвращать», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

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