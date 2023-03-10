Дюрица: отстранение России — несправедливое решение. Его приняли, чтобы всем угодить

Бывший защитник сборной Словакии и «Локомотива» Ян Дюрица высказался по поводу отстранения российских клубов и сборных от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. По мнению футболиста, это несправедливое решение, которое не имеет ничего общего с принципами фэйр-плей.

«Отстранение российских клубов от еврокубков — несправедливое решение. Его быстро приняли, чтобы всем угодить, а теперь УЕФА и ФИФА понятия не имеют, что делать с этой ситуацией. Эта инициатива со стороны футбольных руководителей полностью разваливает принципы фэйр-плей.

Как можно говорить о честной игре, когда вы не даёте играть целому поколению футболистов? Без еврокубков уровень игры в РПЛ будет падать. У команд теперь меньше мотивации бороться за места вне тройки призёров. Россию надо возвращать», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».