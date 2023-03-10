Защитник «Спартака» Маслов: Абаскаль сказал, что рассчитывает на меня

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов объяснил, почему перестал искать вариант аренды и решил остаться в стане красно-белых. По словам футболиста, наставник команды Гильермо Абаскаль лично сказал, что рассчитывает на него.

«К сентябрю я вернулся в общую группу после года восстановления, но отголоски травмы и боли оставались. Не мог полноценно двигаться, часть движений доставляла дискомфорт. Понимал, что моё тело не в нормальном состоянии. Просидел в запасе несколько матчей и пришёл к тренеру, чтобы узнать его мнение о сложившейся ситуации. Он сказал: «Есть конкуренция, но я вижу твою работу, рассчитываю на тебя и считаю, что тебе лучше остаться здесь».

В последующем общались только на футбольные темы. Например, когда я попробовал себя в роли комментатора, а матч был с участием не чужой для Гильермо «Барселоны». Мне опыт очень понравился», — приводит слова Маслова официальный сайт «Спартака».