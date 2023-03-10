Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о возможном переходе в команду нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе, отметив, что никогда не будет отвечать на подобный вопрос от журналистов.

«Переход Килиана Мбаппе? Этот вопрос вы можете задавать мне сегодня, через три дня, через два месяца… Но я на него никогда не отвечу», — приводит слова Анчелотти Marca.

Слухи о возможном переходе Мбаппе в «Реал» появились после того, как нападающий вместе с «ПСЖ» вылетел из текущего розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» в 1/8 финала. Француз, комментируя своё будущее в парижском клубе, заявил, что хочет помочь команде победить в Лиге 1, но не исключил своего перехода куда-либо в будущем.

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