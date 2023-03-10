Динияр Билялетдинов: в «Химках» своё кино. Скандалы — негативная история для клуба
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Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что у главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева возник серьёзный конфликт с игроками команды Аязом Гулиевым и Дмитрием Тихим.
«Не знаю, что происходит в «Химках». У них своё кино. Скандалы – это не очень хорошо для коллектива. Его надо было законсервировать, чтобы никуда не просочился. Но если уж кто-то рассказал об этом конфликте, то это негативная история для каждого из участников скандала и для клуба в целом», – сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Напомним, ранее «Чемпионат» эксклюзивно сообщил, что между тренером и футболистами «Химок» произошёл конфликт, который едва не перерос в драку.
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