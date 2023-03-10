«Сочи» — «Оренбург»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Сочи» и «Оренбург». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Сочи» со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Тимур Аюпов, Габриэль Флорентин, Владимир Писарский (с пенальти) и Химми Марин (с пенальти). Гости ответили голом Тимофея Шипунова.
«Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 28 очков в 18 матчах. «Оренбург» находится на девятой строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.
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