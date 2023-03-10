Павел Маслов: при отсутствии еврокубков мы могли бы возобновлять сезон позже

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов считает, что возобновить сезон-2022/2023 после зимней паузы можно было бы позже, чем в конце февраля. По его мнению, в условиях отсутствия еврокубков можно было дождаться более тёплой погоды для возобновления сезона.

«Конечно, при отсутствии еврокубков мы могли бы стартовать позже. Если взять, например, матч с «Уралом», то на поле температура переносилась довольно комфортно. Но каково болельщикам на трибунах? И не стоит забывать о полях. Это своего рода живой организм. Когда мы играли ответный матч Кубка дома, газон был хороший. Но погода не позволяет траве расти оптимально, чтобы дёрн держался. Если бы мы начинали позже, при более щадящих погодных условиях, думаю, поля дольше находились бы в хорошем состоянии. А это, конечно, напрямую влияет на качество футбола», — приводит слова Павла Маслова официальный сайт «Спартака».