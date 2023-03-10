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В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна ради его перехода в «Челси»

В «Урарту» отреагировали на новость о желании купить Захаряна ради его перехода в «Челси»
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Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько прокомментировал слухи о возможном переходе в клуб российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Урарту» заинтересован в переходе Захаряна для дальнейшей продажи в «Челси»? У меня нет никакой информации по этому вопросу», — сказал Гунько в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее известный футбольный агент Герман Ткаченко заявил, что «Урарту» может стать промежуточным звеном для перехода Арсена Захаряна в лондонский «Челси», прямой трансфер из «Динамо» в который не смог состояться летом 2022 года из-за экономических санкций, наложенных Великобританией на Россию. Зимой 2023 года 19-летний полузащитник мог стать игроком турецкого «Галатасарая», однако переход не состоялся из-за личных причин футболиста.

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