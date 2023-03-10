«Молодая, неокрепшая психика». Сычёв — о причинах спада Захаряна

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о падении уровня игры полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в текущем сезоне, предположив, что на это влияет его психологическое состояние.

«Вокруг Арсена очень много шума. Это негативно сказывается на психологическом состоянии. У него молодая, неокрепшая психика. Нервозность вокруг его персоны влияет на его игру. Вспомни, в какой-то момент каждый второй говорил о его переходе в «Челси». От этого невозможно абстрагироваться. Поэтому Арсен сейчас подсдал. Хотелось бы верить в его переход в «Челси», — приводит слова Сычёва Sport24.

19-летний Захарян был связан со слухами о переходе в лондонский «Челси» и турецкий «Галатасарай» в летнее и зимнее трансферные окна.