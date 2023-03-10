Юрген Клопп прокомментировал решение Роберто Фирмино покинуть «Ливерпуль» в конце сезона

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение бразильского нападающего Роберто Фирмино покинуть клуб по окончании сезона-2022/2023.
«Да, он сказал мне. Удивлён? Да, немного, но я не был застигнут врасплох, на самом деле это нормально.
Всё могло пойти двумя путями, и это был один из них. И я это очень уважаю. Это совершенно нормально при таких длительных отношениях, которые сложились у нас и у Бобби с клубом, с большинством игроков и, конечно, с болельщиками.
Был довольно особенный матч. Мне понравился приём, который ему оказали, когда он вышел на поле в матче с «Манчестер Юнайтед». Он рассказал мне, а потом ещё сказал: «Теперь я хочу довести эту замечательную историю до положительного конца». Итак, вот и всё. Он полностью здесь и полностью предан делу, насколько каждый может себе представить. И это всё, что нам нужно знать.
Сейчас нет времени на прощание или что-то подобное, для этого будет достаточно времени позже. Когда бы он ни вернулся, все знают, что эта песня ещё долго-долго будет звучать у всех в ушах, я почти уверен. Думаю, что он один из тех игроков, что даже если бы он приехал с командой соперника, люди были бы действительно рады его видеть здесь», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
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