Маслов: раньше смеялся, когда желали счастья и здоровья. А оказалось, это очень жизненно

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о своей форме после длительного восстановления от серьёзной травмы. Также футболист рассказал, что после перенесённого повреждения стал иначе относиться к пожеланиям «счастья и здоровья», которые постоянно звучат на праздниках.

«Насколько я в оптимальной форме? Не могу сказать, что на данный момент эта история окончательно ушла в прошлое. Понимаю, что моё тело уже не будет прежним и что нужно заново заслужить место в стартовом составе. Тогда, в том числе при постоянной игровой практике, организм позволит минимизировать последствия травмы. Если говорить исключительно о физике, то вернулся к своим оптимальным кондициям процентов на 80.

Были ли какие-то психологические страхи при возвращении на поле? Абсолютно нет. При этом я теперь по-другому оцениваю значение футбола в своей жизни. Раньше всегда смеялся, когда на праздниках желали «счастья, здоровья». А оказалось, что это хоть и банально, но очень жизненно. Здоровье и счастье — это неразрывные величины. Ты можешь полноценно двигаться, и это уже огромный повод для радости!» — приводит слова Маслова официальный сайт «Спартака».