Смородская объяснила, почему в современной России не будет прибыльных футбольных клубов

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что сейчас в России невозможно создать прибыльный футбольный клуб.
«Про прибыль говорить рано, тем более сейчас. Мы нигде не играем, ничего не зарабатываем. К сожалению, в России футбол зарабатывает очень мало. Сейчас клубы стали зарабатывать больше благодаря РФС, который начал платить больше за права на трансляции. Раньше это были копейки, на который клуб не прожил бы и дня.
Доходы складываются не только из продажи билетов. Это продажа маек, шарфов, атрибутики. У нас этого нет, население бедное — купит одну майку и ходит в ней 10 лет. Даже если ты купишь Лионеля Месси, то в первый год его футболки раскупят, а на второй будут ходить в тех же.
Реально ли в России иметь прибыльный футбольный клуб? Реально, когда этот клуб будет везде участвовать», — сказала Смородская в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
- 10 марта 2023
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