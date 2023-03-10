Мостовой — об участии РФС в конгрессе ФИФА: это для галочки, деловые встречи

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об участии делегации РФС в 73-м конгрессе ФИФА. Мероприятие пройдёт в столице Руанды Кигали 16 марта.
«Конгресс ФИФА — это деловые встречи. Хорошо, что РФС там будет? Хорошо — это когда ты везде участвуешь, когда к тебе относятся с уважением. А так — это для галочки. Мы же помним, что кто-то подавал апелляции и ещё что-то… Пока ничего», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Главная повестка предстоящего мероприятия — выборы президента организации, в которых участвует лишь один кандидат — действующий глава ФИФА Джанни Инфантино.
Напомним, российская сборная и клубы отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
- 10 марта 2023
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