Смородская — о Fan ID: сейчас не лучшее время для его внедрения, но идея неплохая

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась на тему карты болельщика (Fan ID) в российском футболе.

«Я говорила, что Fan ID — неплохое дело и то, что нужно избавляться от хулиганов на футболе? Не могу сказать, что остаюсь при этой позиции, потому что мало матчей. Раньше матчей было больше, сейчас остался один чемпионат России. Падает зрелищность футбола, чем заманивать? Сейчас не лучшее время для внедрения Fan ID. Считаю, что нужно немного приостановиться. Идея неплохая, объясню. Плохо, когда жгут кресла, бесчинствуют на стадионах. Нужно, чтобы стадион был местом нормального и комфортного отдыха. Если Fan ID не для того, чтобы не жгли трибуны, — это плохо. Мне ближе история, когда билеты продают по паспортам? Да.

Могут ли его остановить? Думаю, Fan ID отменять не нужно, его нужно приостановить. Дальше покажет жизнь: либо отменяем совсем, либо закон становится более лояльным. Болельщика тоже нужно любить», — сказала Смородская в программе на YouTube-канале «Коммент.Шоу».