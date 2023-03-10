Роналду после поражения «Аль-Насра» пнул бутылку, когда болельщики скандировали «Месси!»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сдержал эмоций после гостевого поражения в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (0:1). Во время того, как звёздный нападающий покидал поле, болельщики хозяев скандировали фамилию форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Роналду отреагировал на подобную провокацию фанатов тем, что пнул бутылку, которая лежала на газоне.

Единственный мяч в этой встрече забил бразильский нападающий Ромариньо. Благодаря этому его команда сумела набрать 47 очков и обойти «Аль-Наср» в турнирной таблице национального чемпионата.

Криштиану Роналду провёл на поле весь матч и не смог помочь своей команде набрать очки в этой встрече. Для португальца это уже вторая игра подряд без результативных действий.

В следующем туре «Аль-Иттихад» в гостях сыграет с командой «Аль-Фат», а «Аль-Наср» на своём стадионе примет клуб «Абха». Обе встречи состоятся 18 марта.