Роналду после поражения «Аль-Насра» пнул бутылку, когда болельщики скандировали «Месси!»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сдержал эмоций после гостевого поражения в матче 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом» (0:1). Во время того, как звёздный нападающий покидал поле, болельщики хозяев скандировали фамилию форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Роналду отреагировал на подобную провокацию фанатов тем, что пнул бутылку, которая лежала на газоне.
Единственный мяч в этой встрече забил бразильский нападающий Ромариньо. Благодаря этому его команда сумела набрать 47 очков и обойти «Аль-Наср» в турнирной таблице национального чемпионата.
Криштиану Роналду провёл на поле весь матч и не смог помочь своей команде набрать очки в этой встрече. Для португальца это уже вторая игра подряд без результативных действий.
В следующем туре «Аль-Иттихад» в гостях сыграет с командой «Аль-Фат», а «Аль-Наср» на своём стадионе примет клуб «Абха». Обе встречи состоятся 18 марта.
- 10 марта 2023
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