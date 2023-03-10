Булыкин: жду победы от «Локомотива» в игре с «Ахматом» и голов Дзюбы

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от игры красно-зелёных с «Ахматом» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится 11 марта и начнётся в 16:30 мск.

«Жду победы «Локомотива» и хорошей игры, какая была против «Спартака» или «Ростова». Будет интересно посмотреть этот матч.

Начинает ли «Локомотив» при Галактионове набирать прежнюю форму? Если будут продолжать так играть, то быстро выйдут на свой уровень и покинут подвал турнирной таблицы.

От Дзюбы жду голов, которые будут приносить пользу команде. Тогда и он, и команда почувствуют уверенность. Для Артёма самое главное — забивать, а для «Локомотива» — побеждать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Захаровой.