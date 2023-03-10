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Гаджи Гаджиев: никто не ожидал, что Артём Дзюба так ворвётся в РПЛ

Гаджи Гаджиев: никто не ожидал, что Артём Дзюба так ворвётся в РПЛ
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Заслуженный тренер России и президент «Динамо» (Махачкала) Гаджи Гаджиев оценил возвращение нападающего Артёма Дзюбы в Российскую Премьер-Лигу.

«Хотелось бы, чтобы Артём Дзюба сохранил голевую феерию, потому что это будет интересно болельщикам. Когда форварды устанавливают рекорды – это всегда вызывает хорошие эмоции. История свидетельствует, что такого, как правило, не бывает. Наоборот, после таких серий в ближайших играх наступает пауза. Тем более что они играют в Грозном.

Как мне кажется, никто не ожидал, что Артём Дзюба так ворвётся в РПЛ. У него за всю карьеру подобных серий было не так уж много. Нельзя говорить, что это случайность, потому что Артём – хороший форвард. Также не стоит думать, что это закономерность», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

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