Кечинов: Мешков почти убил интригу в РПЛ, но «Спартаку» надо выходить и побеждать «Факел»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ между красно-белыми и «Факелом». В прошлом туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с «Уралом». Ту встречу обслуживал арбитр Виталий Мешков, который принял ряд спорных решений.

«Даже несмотря на то, что в прошлом туре Мешков практически убил интригу в борьбе за первое место, «Спартак» должен выходить играть в тот футбол, который мы в последнее время видим: атакующий, зрелищный, комбинационный. Чемпионат ещё не закончился, и пока есть хоть какие-нибудь шансы на чемпионство — нужно выходить играть и побеждать.

Я не могу сказать, что «Спартак» плохо играл в матче с «Уралом» – приехала подготовленная команда, обученная тактически, хорошо готовая физически. Плюс там есть исполнители – тот же Бикфалви. Со «Спартаком» играла качественная команда. Да, были недочёты в обороне – сыграли не так, как в последнее время. Но, если в целом брать игру и в полузащите, и впереди – мы видели красивые атаки и неплохие голы, был великолепный второй гол.

Я думаю, что с «Факелом» будет похожая игра. Воронежцы долгое время готовились, будут хорошо выглядеть физически, и со «Спартаком» они не будут играть первым номером – будут играть от обороны и уповать на быстрые контратаки. Домашние игры «Спартака» всегда будут проходить в таком ключе, кто бы ни приехал.

Забьёт ли в субботу Промес свой 100-й гол? Надеюсь. Рассчитываю и надеюсь, конечно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.