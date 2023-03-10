Смородская — о Сёмине: когда я пришла, болельщики при нём уходили с матчей на 35-й минуте

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала о совместной работе в клубе с главным тренером Юрием Сёминым.
«Жалею ли я о том, что не сработалась с Сёминым? Нет. Когда я пришла, «Локомотив» с ним был на 10-м месте. Наши прекрасные болельщики на 35-й минуте вставали и покидали территорию стадиона, не хотели на это смотреть. Играть было некем, когда я разобралась в составе, я была в ужасе. Был не состав, а кошмарный ужас: Вагнер, но не Лав, весь хрустальный, Шарлес, ничего из себя не представляющий. Этих людей было невозможно даже сдать в аренду. Как мы тогда крутились, чтобы расчистить ведомость. Брали они этих игроков с Наумовым.
Я хотела компромисса с Сёминым, он не хотел, он хотел уйти. Он никому ничего не говорил, это не такой человек, он просто делал, и это всё читалось», — сказала Смородская в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube.
- 10 марта 2023
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