Полиция нашла человека, который бросил банан на поле в матче «Волга» — «Зенит»

Управление полиции по Ульяновской области на своей странице в социальной сети сообщило о задержании болельщика, бросившего банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела. Инцидент произошёл во время матча Фонбет Кубка России Пути регионов с «Волгой» (3:0) в Ульяновске.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался местный житель 2004 года рождения. На правонарушителя составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», который будет направлен в суд для дальнейшего рассмотрения.

В четвертьфинале национального Кубка сине-бело-голубые встретятся с «Динамо».

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