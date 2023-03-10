Ольга Смородская вспомнила, как при ней в «Локомотиве» поменялся рацион питания

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская рассказала историю о питании в клубе во времена её работы.
«С чего начать. Начать с того, что, если хочешь что-то контролировать в клубе, ты не можешь не разбираться в спортивной составляющей. Иначе — профанация, муть голубая. Это первое. Второе — изменение питания. Ещё когда я работала в ЦСКА, то побывала в «Челси», где все после матча страстно поедали пиццу. Я спросила, оказывается, это имеет колоссальное значение для восстановления мышц после игры. Если ты в течение 30 минут поел углеводную пищу, то твоё восстановление проходит легче, на следующий день ты как огурчик.
Я была озадачена, что в нашем чемпионате этим никто не занимается. Сейчас все кормят. А когда я кормила, выпустили небылицу про гречку. Гречка — малокалорийная, и вообще, кому она нужна?» — задаётся вопросом Смородская в программе «Коммент.Шоу» на YouTube.
- 10 марта 2023
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