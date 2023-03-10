Защитник «Арсенала» Бен Уайт: если бы я не стал футболистом, то работал бы садовником

Защитник «Арсенала» Бен Уайт рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом.

«Если бы я не стал футболистом, то, наверное, работал бы со своим отцом. Раньше он был садовником. Думаю, поэтому на меня не было никакого давления, когда я рос. Я начал заниматься футболом, но для меня не было проблемой заниматься тем же, чем и отец.

Я не смотрел футбол, когда был ребёнком. Если он шёл по телевизору, через пять минут мне это надоедало, вместо этого я выходил играть в футбол на улицу. Даже сейчас я не смотрю его, предпочитаю нарезки со своей игрой, глядя на которые я могу совершенствоваться.

Я одержим тем, чтобы быть лучшим, успешным, это касается всего, что бы я ни делал. Всегда стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы добиться успеха. Так что, если бы я занялся садоводством, всё было бы точно так же», — приводит слова Уайта пресс-служба «Арсенала».

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