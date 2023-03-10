Защитник «Арсенала» Бен Уайт: если бы я не стал футболистом, то работал бы садовником

Защитник «Арсенала» Бен Уайт рассказал, чем бы занимался, если бы не стал футболистом.
«Если бы я не стал футболистом, то, наверное, работал бы со своим отцом. Раньше он был садовником. Думаю, поэтому на меня не было никакого давления, когда я рос. Я начал заниматься футболом, но для меня не было проблемой заниматься тем же, чем и отец.
Я не смотрел футбол, когда был ребёнком. Если он шёл по телевизору, через пять минут мне это надоедало, вместо этого я выходил играть в футбол на улицу. Даже сейчас я не смотрю его, предпочитаю нарезки со своей игрой, глядя на которые я могу совершенствоваться.
Я одержим тем, чтобы быть лучшим, успешным, это касается всего, что бы я ни делал. Всегда стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы добиться успеха. Так что, если бы я занялся садоводством, всё было бы точно так же», — приводит слова Уайта пресс-служба «Арсенала».
Иан Райт эмоционально отпраздновал волевую победу «Арсенала»:
- 10 марта 2023
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:37
-
19:31
-
19:28
-
19:18
-
19:14
-
19:13
-
19:13
-
19:10
-
18:55
-
18:52
-
18:42
-
18:35
-
18:30
-
18:25
-
18:23
-
18:15
-
18:12
-
18:06
-
18:05
-
18:00
-
17:55
-
17:47
-
17:47
-
17:43
-
17:38
-
17:36
-
17:27
-
17:25
-
17:23