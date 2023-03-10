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Болельщик извинился за брошенный банан на поле во время матча «Волга» — «Зенит»

Болельщик извинился за брошенный банан на поле во время матча «Волга» — «Зенит»
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Болельщик, бросивший банан в сторону полузащитника «Зенита» Вендела во время матча Фонбет Кубка России Пути регионов с «Волгой» (3:0) в Ульяновске, объяснил свой поступок.

«Здесь оказался, потому что во время матча бросил предмет на поле. Видел, что болельщики «Зенита» бросали на поле снежки, поддался стадному чувству и на эмоциях бросил на поле посторонний предмет — им оказался банан. Сожалею о произошедшем, поступил неправильно», — сказал нарушитель в эфире канала УМВД по Ульяновской области.

Сотрудники полиции установили личность нарушителя и задержали его. Им оказался местный житель 2004 года рождения. В четвертьфинале национального Кубка сине-бело-голубые встретятся с «Динамо».

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