«Сочи» — «Оренбург»: гости открыли счёт в конце первого тайма

Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Сочи» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва).

Гости открыли счёт в конце первого тайма. Голом отметился Кирилл Капленко. Слева в штрафную «Сочи» прошёл навес, защита выбила мяч, но на подбор успел Капленко, который ударом с полулёта вонзил мяч под правую штангу.

На 18-й минуте могли отличиться хозяева. Кристиан Нобоа обработал мяч рядом со штрафной и по недостижимой траектории пробил в ближний угол, но каркас ворот спас гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Сочи» со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Тимур Аюпов, Габриэль Флорентин, Владимир Писарский (с пенальти) и Химми Марин (с пенальти). Гости ответили голом Тимофея Шипунова.