«Сочи» — «Оренбург»: гости укрепили преимущество

Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Сочи» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва).

Гости укрепили преимущество в начале второго тайма, сделав счёт 2:0. Оренбуржцы заработали штрафной, Иван Башич навесил, а Матиас Перес опередил Кристиана Нобоа и вколотил под перекладину. Этот гол стал дебютным для аргентинского защитника.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Сочи» со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Тимур Аюпов, Габриэль Флорентин, Владимир Писарский (с пенальти) и Химми Марин (с пенальти). Гости ответили голом Тимофея Шипунова.