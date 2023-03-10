Ольга Смородская рассказала, за что Ведран Чорлука получил самый большой штраф в карьере

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская вспомнила, как защитник Ведран Чорлука получил штраф за отсутствие на тренировке. Позднее спортсмен признавался, что он был самым большим в его карьере.

«Помню ли я, за что Чорлука получил самый большой штраф в карьере? Во-первых, он не Чóрлука, а Чорлу́ка, я у него спрашивала. Так вот, за день до матча неожиданно Чарли выпадает из тренировочного процесса. Мне позволил Билич и сказал, что не может его найти. Стали искать, выяснилось, что он уехал в Хорватию, там была сложная тема. Ведран понимал, что нарушил, я его штрафовала не со злости, а из-за того, что нужен порядок. Какая была сумма? Не помню, но она не была значительной. Причина такого поведения Чорлуки была сугубо личной, озвучивать не хочу», — сказала Смородская в выпуске «Коммент.Шоу» на YouTube-канале.