«Сочи» — «Оренбург»: гости забили четвёртый гол

Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются «Сочи» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном (Москва).
Оренбуржцы на 75-й минуте забили четвёртый гол, сделав счёт 4:0. Гости снова убежали в контратаку, защитники «Сочи» в подкатах дважды мешали пробить нападающему, но мяч дошёл до Юрия Ковалёва, который без помех расстрелял Сослана Джанаева.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Сочи» со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Тимур Аюпов, Габриэль Флорентин, Владимир Писарский (с пенальти) и Химми Марин (с пенальти). Гости ответили голом Тимофея Шипунова.
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