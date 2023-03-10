Смородская: Салихова не занимала должности в футболе, она эскортница, сама признавалась

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о трудностях работы женщины в российском футболе и вспомнила супругу экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову.
«Руководители клубов РПЛ собирались и договаривались негласно не работать с судьями? Было такое. Работали или нет, никто не знает, никто вам это никогда не расскажет. Мне на эти темы работать было практически невозможно, была как красная тряпка для быка. Во-первых, одна женщина, во-вторых, ничего не понимает ни в одном вопросе.
Зарема? Ей чего бояться? Она никакой должности в жизни не занимала, у неё должность — рожать детей. Она эскортница, она официально об этом в интервью сказала: «Я бывшая эскортница, только умная», — сказала Смородская в выпуске «Коммент.Шоу».
- 10 марта 2023
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