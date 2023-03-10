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«Сочи» — «Оренбург» 0:4, результат матча 19-го тура РПЛ 10 марта 2023 года

«Сочи» на своём поле разгромно проиграл «Оренбургу»
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Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Сочи» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

Гости открыли счёт в конце первого тайма. Голом отметился Кирилл Капленко. Слева в штрафную «Сочи» прошёл навес, защита выбила мяч, но на подбор успел Капленко, который ударом с полулёта вонзил мяч под правую штангу.

Подопечные Марцела Лички укрепили преимущество на 50-й минуте. Оренбуржцы заработали штрафной, Иван Башич навесил, а Матиас Перес опередил Кристиана Нобоа и вколотил под перекладину. Этот гол стал дебютным для аргентинского защитника.

Затем команда из Оренбурга в очередной раз забила, сделав счёт 3:0. На 68-й минуте Иван Башич получил пас от Лукаса Веры, сместился к центру и аккуратно покатил мяч в самый угол, доведя цифры на табло до разгромных.

Оренбуржцы на 75-й минуте забили четвёртый гол, сделав счёт 4:0. Гости снова убежали в контратаку, защитники «Сочи» в подкатах дважды мешали пробить нападающему, но мяч дошёл до Юрия Ковалёва, который без помех расстрелял Сослана Джанаева.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этой встречи сочинцы опустились на восьмое место, а оренбуржцы поднялись на седьмое. В активе обеих команд по 28 очков, оданко «барсы» из-за двух поражений в матчах высшего российского дивизиона находятся ниже в турнирной таблице.

МИР Российская Премьер-лига. 19-й тур
10 марта 2023, пятница. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
0 : 4
Оренбург
Оренбург
0:1 Капленко – 45'   0:2 Перес – 50'   0:3 Башич – 67'   0:4 Ковалёв – 74'
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