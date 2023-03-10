Мостовой: не верю, что «Спартак» оступится с «Факелом». Всё на их стороне

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые являются фаворитом в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Факелом», который состоится, завтра, 11 марта.

«Спартак» по всем показателям сильнее «Факела». Плюс — играет дома. Мне трудно верится, что «Спартак» в очередной раз может оступиться. Я просто не верю в это! Не знаю, что может помешать «Спартаку».

Многие говорят, что «Спартаку» помешал судья выиграть у «Урала». Я уже говорил об этом — судьи такие же, как и футболисты. Тоже могут ошибаться. «Спартак» сильнее «Факела» по игре, по моментам и по составу. У «Спартака» будет мотивация после осечки в предыдущем туре. Всё на стороне «Спартака», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.