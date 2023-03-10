Мостовой: не верю, что «Спартак» оступится с «Факелом». Всё на их стороне
Поделиться
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белые являются фаворитом в предстоящем матче 19-го тура РПЛ с «Факелом», который состоится, завтра, 11 марта.
«Спартак» по всем показателям сильнее «Факела». Плюс — играет дома. Мне трудно верится, что «Спартак» в очередной раз может оступиться. Я просто не верю в это! Не знаю, что может помешать «Спартаку».
Многие говорят, что «Спартаку» помешал судья выиграть у «Урала». Я уже говорил об этом — судьи такие же, как и футболисты. Тоже могут ошибаться. «Спартак» сильнее «Факела» по игре, по моментам и по составу. У «Спартака» будет мотивация после осечки в предыдущем туре. Всё на стороне «Спартака», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 10 марта 2023
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
21:02
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:43
-
20:35
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:37
-
19:31
-
19:28
-
19:18
-
19:14
-
19:13
-
19:13
-
19:10
-
18:55
Партнерский контент