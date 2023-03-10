«Оренбург» дважды в сезоне разгромил «Сочи». Общий счёт — 8:1

Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Сочи» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

В первом круге текущего сезона чемпионата России «Оренбург» дома обыграл «Сочи» со счётом 4:1. В составе хозяев отличились Тимур Аюпов, Габриэль Флорентин, Владимир Писарский (с пенальти) и Химми Марин (с пенальти). Гости ответили голом Тимофея Шипунова.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После этой встречи сочинцы опустились на восьмое место, а оренбуржцы поднялись на седьмое. В активе обеих команд по 28 очков, оданко «барсы» из-за двух поражений в матчах высшего российского дивизиона находятся ниже в турнирной таблице.