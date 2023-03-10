Баженов: «Спартаку» с «Факелом» не будет просто. На первый план выйдут бойцовские качества

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча 19-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с «Факелом». Игра состоится завтра, 11 марта.
«Я точно знаю, что завтра «Спартаку» не будет просто. «Факел» играет в агрессивный футбол, очень хорошо навязывает борьбу, прибавляет во вторых таймах, умеет терпеть. Повторюсь, они умеют навязывать борьбу — это важно, это один из их козырей.
На первый план выйдут бойцовские качества, мини-дуэли между игроками, где большую роль играет, кто выиграет борьбу, не проиграет подбор, но обязательно нужно показать и футбольные качества.
«Спартак» — фаворит в завтрашнем матче, но футбол такая игра, что если ты не выигрываешь борьбу, не показываешь здесь и сейчас свои качества, то это ничего не стоит, поэтому каждый раз всё заново», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 10 марта 2023
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