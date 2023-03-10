Смородская — о возможном уходе в Азию: о чём вы говорите? Это нереальные перемещения
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская объяснила, почему выступает против возможного перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
«Слушайте, какая Азия, о чём вы? Вы знаете, кто в Азии играет? Ничего, полетели? Эти расстояния невозможно преодолеть, ни Австралию, ни Сингапур. Без пересадок перелёт — 24 часа, а если без них? С какими ногами команда приедет туда играть… Это нереальные перемещения. Потом они все радостно полетят к нам зимой, будут играть. Какая Азия? Не смешите людей. Я против перехода? Конечно. Что делать в такой ситуации? Ждать», — сказала Смородская в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, РФС рассматривает возможность смены УЕФА на АФК из-за отстранения, наложенного на Россию в марте 2022 года.
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