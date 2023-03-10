Шишкин: в игре «Локо» с «Ахматом» хочется понять, матч с «Ростовом» — случайность или нет

Бывший защитник «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники примут «Ахмат». Игра состоится завтра, 11 марта.

«Жду от «Локомотива» игры, похожей на ту, что была в матче с «Ростовом». Железнодорожники хорошо стартовали в этом году, в том числе в кубковых матчах со «Спартаком», даже несмотря на поражения. Хочется понять: случайность это или нет. Склоняюсь к тому, что это всё не случайно.

Интересно посмотреть на уровень игры в матче с «Ахматом». Видно, что «Локомотив» наладил игру. Видимо, помогли усиления и грамотная работа тренера. Интересно также посмотреть на ближайшие семь-восемь матчей.

Дзюбе нужно продолжать делать то, что он делал всю жизнь. Он один из лучших нападающих в нашей стране, уже забил очень много мячей. Но он зависим, ему нужно помогать забивать – это показывала вся его карьера, и игра с «Ростовом» не исключение. Галактионов знает, как его использовать. Если делать всё правильно, то Дзюба будет не только забивать, но и сам создавать моменты – это принесёт «Локомотиву» очки», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

В прошлом туре подопечные Михаила Галактионова на выезде обыграли «Ростов» со счётом 3:1, а форвард Артём Дзюба оформил хет-трик.