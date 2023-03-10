Курбан Бердыев прокомментировал разгромное поражение «Сочи» от «Оренбурга»

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев объяснил причину поражения своей команды от «Оренбурга» (0:4) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Было два разных тайма. В первом тайме играли достаточно неплохо, имели ряд моментов. Во втором пропустили быстрый гол, ребята стали играть авантюрно, чем поплатились мы всей командой. Думаю, нам необходимо сделать правильные выводы из этой игры и двигаться дальше», — приводит слова Бердыева пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале.

В первом матче под руководством 70-летнего Бердыева «Сочи» дома обыграл ЦСКА (2:0) в прошлом туре чемпионата России. Поражение от «Оренбурга» стало для специалиста первым у руля сочинской команды. В 19 матчах «Сочи» набрал 28 очков и идёт в турнирной таблице на восьмом месте.