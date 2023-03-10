Усик: Мудрик может привезти четвёртый «Золотой мяч» на Украину
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), а ныне объединённый чемпион в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик высказал своё мнение об игре Михаила Мудрика за «Челси».
«Меня не шокируют нынешние ценники в футболе. Цены поднялись, стали немного больше, чем были. Мне кажется, что он стоит больше € 100 млн. Впервые я увидел Мудрика ещё на молодёжном уровне. Я наблюдал за ним. Мне он нравится. Мне кажется, что этот парень может привезти четвёртый «Золотой мяч» к нам в страну», — сказал Усик в эфире канала Parimatch Ukraine.
Напомним, с момента перехода Мудрик провёл за «Челси» пять матчей во всех турнирах. Четыре игры пришлись на Премьер-лигу, а одна — на Лигу чемпионов.
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