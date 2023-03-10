Тренер «Фейеноорда»: трансфер Шиманьского зависит в том числе от конфликта на Украине
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Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот рассказал о деталях выкупа польского полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского.
«Себастьян останется? Всё возможно. Мы бы хотели этого, но давайте не будем обманывать себя — многое зависит от других вещей. В частности, от политической ситуации и от того, будет ли конфликт на Украине продолжаться. Вопрос также в том, какие деньги будет ожидать за Себастьяна его клуб. У нас есть свой бюджет, мы должны помнить об этом», — цитирует Слота Sportowe Fakty.
Себастьян Шиманьски пополнил состав «Фейеноорда» на правах аренды, его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года. В «Динамо» ранее заявляли, что ждут возвращения футболиста по истечении срока аренды.
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