Тренер «Фейеноорда»: трансфер Шиманьского зависит в том числе от конфликта на Украине

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот рассказал о деталях выкупа польского полузащитника московского «Динамо» Себастьяна Шиманьского.

«Себастьян останется? Всё возможно. Мы бы хотели этого, но давайте не будем обманывать себя — многое зависит от других вещей. В частности, от политической ситуации и от того, будет ли конфликт на Украине продолжаться. Вопрос также в том, какие деньги будет ожидать за Себастьяна его клуб. У нас есть свой бюджет, мы должны помнить об этом», — цитирует Слота Sportowe Fakty.

Себастьян Шиманьски пополнил состав «Фейеноорда» на правах аренды, его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года. В «Динамо» ранее заявляли, что ждут возвращения футболиста по истечении срока аренды.