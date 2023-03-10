Бердыев повторил худший результат в российской карьере

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев в пятый раз за всю историю работы в Российской Премьер-Лиге проиграл «Оренбургу» со счётом 0:4, таким образом повторив свой худший результат за всю историю работы в высшем российском дивизионе.
На посту главного тренера «Рубина» Бердыев с аналогичным счётом дважды уступал в матчах с ЦСКА, «Томью» и «Локомотивом». В первом матче под руководством 70-летнего Бердыева «Сочи» дома обыграл ЦСКА (2:0) в прошлом туре чемпионата России.
После сегодняшней встречи сочинцы опустились на восьмое место, а оренбуржцы поднялись на седьмое. В активе обеих команд по 28 очков, оданко «барсы» из-за двух поражений в матчах высшего российского дивизиона находятся ниже в турнирной таблице.
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