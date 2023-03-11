Владельцы «МЮ» хотят продать клуб до летнего ТО, но ещё не получили нужного предложения

Семья Глэйзеров, являющаяся владельцем «Манчестер Юнайтед», по-прежнему заинтересована в продаже клуба. Глэйзеры хотели осуществить сделку в первые четыре месяца 2023 года, но необходимого предложения не поступило. Теперь «Манчестер Юнайтед» готовы продать до ближайшего летнего трансферного окна. Об этом сообщает The Telegraph.

За свой актив Глэйзеры хотят выручить € 5,65 млрд, но пока не получили подобных предложений. Джассим бин Хамад Аль Тани и сэр Джим Рэтклифф ещё не предложили подобную сумму, хотя уже начали переговоры о покупке.

По сведениям источника, всем участникам торгов будет предоставлен доступ к финансовым отчётам клуба, а также возможность осмотреть стадион «Олд Траффорд» и тренировочную базу клуба в Кэррингтоне.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик: