Анчелотти сообщил, что Бензема будет готов выйти на поле в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии форварда Карима Бензема и подтвердил, что обладатель «Золотого мяча» пропустит предстоящий матч 25-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», который состоится сегодня, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Карим получил удар по лодыжке, она опухла. Он начал тренироваться по индивидуальной программе и будет доступен в матче с «Ливерпулем», — приводит слова Анчелотти Marca.
После 24 туров Примеры «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице и уступают принципиальным соперникам из «Барселоны» девять очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» мадридцы победили со счётом 5:2, а Бензема оформил дубль. Ответная игра состоится в Испании в среду, 15 марта.
«Реал» Мадрид — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 21-й тур. Родриго и Бензема («Реал» Мадрид) упускают отличный момент
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