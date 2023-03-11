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Анчелотти сообщил, что Бензема будет готов выйти на поле в игре с «Ливерпулем»

Анчелотти сообщил, что Бензема будет готов выйти на поле в игре с «Ливерпулем»
Карим Бензема
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии форварда Карима Бензема и подтвердил, что обладатель «Золотого мяча» пропустит предстоящий матч 25-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом», который состоится сегодня, 11 марта. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Карим получил удар по лодыжке, она опухла. Он начал тренироваться по индивидуальной программе и будет доступен в матче с «Ливерпулем», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 24 туров Примеры «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице и уступают принципиальным соперникам из «Барселоны» девять очков. В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» мадридцы победили со счётом 5:2, а Бензема оформил дубль. Ответная игра состоится в Испании в среду, 15 марта.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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